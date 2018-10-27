Глава Пентагона анонсировал визит министра обороны Китая в США

Глава американского оборонного ведомства Джеймс Мэттис заявил, что министр обороны Китая Вэй Фэнхэ на следующей неделе посетит Вашингтон. Об этом Мэттис заявил на пресс-конференции в Бахрейне, передает портал SFGate со ссылкой на Associated Press.

Министр обороны подчеркнул, что «стратегическое соперничество» между Соединенными Штатами и Китаем не предполагает прекращения контактов и «враждебности». Также он отметил, что, аналогично, Пентагон готов поддерживать контакты с Россией.

Ранее Defense News рассказал об изменении стратегии ПВО США из-за России и Китая.