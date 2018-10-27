Немецкий журналист усомнился в целесообразности учений НАТО в Норвегии

Немецкий журналист Кристоф Шильц в своей колонке для Die Welt выразил сомнения в том, что НАТО необходимы крупные учения в Норвегии.

По словам журналиста, страны Альянса проводят учения с целью «отпугнуть Россию», однако в том, что Москва планирует вооруженное нападение, уверены только страны Прибалтики и Польша, а в остальных государствах НАТО не видят признаков этого.

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Шильц подчеркивает, что гораздо более вероятен вариант гибридной войны с применением кибероружия, дезинформации и подстрекателей («зеленых человечков»). При этом даже в случае ядерной атаки возможности военных Альянса будут ограничены. В связи с этим журналист задается вопросом, насколько целесообразны крупные маневры в Норвегии, в которых участвуют 50 тыс солдат и 10 тыс единиц техники.

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