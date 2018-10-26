Из сектора Газа выпустили не менее 10 ракет по югу Израиля

Израильские военные сообщили о том, что с территории сектора Газа были зафиксированы пуски по меньшей мере десяти ракет по югу страны, передает РИА «Новости».

«Зафиксированы порядка 10-12 пусков из сектора Газа по израильской территории. Несколько ракет перехвачены с помощью системы ПРО «Железный купол», — сказали представители израильской армии.

Сообщается, что под обстрел попал город Сдерота с населением в 25 тысяч человек. По предварительным данным, в результате произошедшего никто не пострадал, материальный ущерб нанесен не был.