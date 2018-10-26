Болтон рассказал об угрозе «сердцу России» со стороны Китая

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон во время своего визита в Грузию сообщил, что США хотели бы провести с Россией стратегические переговоры по военной активности Китая, передает Reuters.

По словам Болтона, Москва находится в зоне доступности китайских ракетных систем, так что Китай может представлять реальную угрозу «сердцу России».

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Он также добавил, что Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД), из которого Вашингтон намерен выйти, является «пережитком холодной войны».

Ранее агентство Reuters писало, выход Трампа из ДРСМД обернется противостоянием с Китаем.