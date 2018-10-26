CNBC рассказал о появлении противоспутникового оружия России к 2022 году

Россия к 2022 году примет на вооружение противоспутниковое оружие, сообщает CNBC со ссылкой на три источника, знакомых с докладом разведки США.

Как отмечается, «неизвестная ракета», обнаруженная на снимке в сентябре около российского истребителя МиГ-31 может быть макетом нового оружия России.

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По словам источников, российское противоспутниковое оружие, прикрепленное к ракете-носителю, предназначено для ударов по спутникам связи и спутникам для фотосъемки, расположенных на низкой околоземной орбите.

Как отмечает CNBC, на низкой околоземной орбите располагаются телескоп «Хаббл» и Международная космическая станция.

По словам одного из источников, первое тестирование макета оружия началось в сентябре и завершится в ближайшее время. В частности, во время первого теста проводятся испытания, которые помогут оценить возможности оружия во время полетов.

По данным телеканала, следующий этап испытаний пройдет в 2019 году.

Ранее сообщалось, что американская спутниковая система GPS, которая применяется в гражданских и военных навигационных системах, уязвима для ракетных и лазерных атак Китая и России. В апреле вице-президент США Майк Пенс рассказал, что государство будет стремиться к военному доминированию в космосе, в том числе над Россией и Китаем.