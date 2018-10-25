Земан предупредил США о потере доверия в случае выхода из ДРСМД

Президент Чехии Милош Земан прокомментировал заявление главы США Дональда Трампа о намерении выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), передает РИА «Новости» со ссылкой на чешские СМИ.

По его словам, сторона, выходящая из ранее заключенного договора, теряет доверие. Чешский президент подчеркнул, что ДРСМД — «не первый и не единственный» договор, из которого выходят США.

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«Я придерживаюсь принципа, что если вы нарушите некий заключенный вами договор, то теряете доверие», — сказал Земан.

Он также отметил, что поддерживает позицию Евросоюза, который протестовал против выхода США из данного договора.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел России Сергей Лавров обозначил сроки выхода США из ДРСМД.