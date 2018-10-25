Боевики обстреляли жилой квартал Алеппо

Боевики обстреляли жилой квартал города Алеппо в Сириии, передает сирийское информационное агентство SANA.

По имеющимся данным, под обстрел попала территория возле здания дворца правосудия в квартале Джамият-эз-Захра.

Как отмечается, сведений о пострадавших или погибших нет, однако атака нанесла материальный ущерб.

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Сообщается, что сирийская армия открыла ответный огонь по укреплениям боевиков.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал о попытках нападения на российские объекты в Сирии.