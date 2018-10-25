Захарова оценила соответствие российской ракетной программы ДРСМД

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российские ракетные программы, в том числе по крылатым ракетам, полностью соответствуют ее обязательствам по договору о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), передает РИА «Новости».

Захарова отметила, что «раскрученная США кампания» по обвинению Москвы в нарушении ДРСМД «беспрецедентна с точки зрения своей голословности».

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«Несколько лет американская сторона отказывается предоставлять какие-либо объективные данные, на основании которых в Вашингтоне пришли к выводу, что разработанная в России — и об этом в эти дни тоже говорилось — и прошедшая летные испытания крылатая ракета наземного базирования с индексом 9М729 имеет запрещенную по договору дальность», — сказала Захарова.

Представитель МИДа подчеркнула, что российская сторона, российские эксперты, официальные представители проявляют максимально допустимую транспарентность в отношении ракеты 9М729.

Ранее в МИДе предупредили о последствиях выхода США из ДРСМД.