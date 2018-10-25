Европарламент: Россия хочет сделать Азовское море своим внутренним озером

Европарламент опубликовал на своем сайте проект резолюции по Азовскому морю, в котором говорится о желании России сделать его своим «внутренним озером».

»(Европарламент) порицает незаконную добычу нефтяных и газовых ресурсов, которую ведет Российская Федерация на украинской территории; обращает внимание на возможную опасность захвата Россией украинских нефтяных и газовых месторождений в Азовском море по достижении ей своей цели по превращению его во внутренне озеро Российской Федерации», — говорится в тексте резолюции.

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Проект резолюции был вынесен на голосование пленарной сессии ассамблеи в четверг в Страсбурге.

Ранее сообщалось, что глава европейской дипломатии Федерика Могерини назвала Черное море «европейским».