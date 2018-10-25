В Минобороны рассказали о созданном США «пороге страха»

Порог страха, созданный психологическим давлением американских санкций, не мешает многим странам наращивать сотрудничество с Россией по линии военно-технического сотрудничества, заявил заместитель министра обороны России Александр Фомин на полях международного Сяншаньского форума по вопросам безопасности в Пекине, передает РИА «Новости».

«Вы совершенно правы, санкции имеют эффект психологического давления, это есть. И многие конечно же испытывают это давление. Но хочу сказать, что многие страны уже переступают через этот порог страха и обращаются к нам», — ответил Фомин на вопрос о влиянии санкций США против Китая на желание других стран сотрудничать с Россией.

По его словам, в числе таких государств есть «и страны-гиганты, большие экономики мира, и развивающиеся страны».