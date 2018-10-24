Премьер Италии оценил усилия России по демилитаризации Идлиба

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что Рим ценит усилия Москвы по проведению демилитаризации сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, Италия поддерживает женевские переговоры по урегулированию в Сирии.

Он также добавил, что благодаря России в Идлибе удалось избежать опасной военной эскалации.

Ранее советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон рассказал о нерешенных вопросах в Идлибе.