В Кремле увидели в планах США выйти из ДРСМД стремление к гонке вооружений

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что после заявления о намерении американской стороны выйти из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) российская сторона будет руководствоваться защитой собственных интересов, передает РИА «Новости».

По словам Пескова, планы США по выходу из сделки являются опасными.

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«Это фактически декларирование намерений ввязаться в гонку вооружений, наращивание соответствующего потенциала вооружений», — заявил Песков.

Он добавил, что в сложившихся обстоятельствах Россия будет руководствоваться своими национальными интересами. Песков заметил, что Соединенные Штаты приняли решение о выходе и формализуют его в ближайшем будущем.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что все союзники по альянсу считают, что проблема с Договором о ликвидации ракет средней и малой дальности заключается в поведении России, а не США.