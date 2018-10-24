Шойгу назвал цель Запада в Европе

Министр обороны России заявил, что Запад сосредоточился на обеспечении военной мобильности с целью быстрого перемещения войск США по территории Европы, передает РИА «Новости».

«Усиливается напряженность в связи с действиями Запада по повышению военной мобильности, конечная цель которой — обеспечить быстрое перемещение американских войск и сил по территории Европы», — сказал Шойгу.

Он также отметил, что с целью организации приема и размещения войск усиления в странах Балтии, а также государствах Восточной Европы были организованы координационный центры и подготовлены передовые аэродромы, а также готовится система заблаговременного складирования имущества и вооружения.