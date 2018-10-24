Генсек НАТО: проблема с ДРСМД заключается в поведении России

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что все союзники по альянсу считают, что проблема с Договором о ликвидации ракет средней и малой дальности заключается в поведении России, а не США, передает РИА «Новости».

«Союзники согласны с тем, что США соблюдают договор, а проблема заключается в поведении России», — сказал Столтенберг.

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Он также подчеркнул, что в НАТО не хотят новой холодной войны и гонки вооружений, а также рассказал об озабоченности, которую высказали союзники по альянсу в связи с разработкой в России новой ракеты.

Ранее Столтенберг рассказал о планах НАТО по размещению ядерного оружия в Европе.