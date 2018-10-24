На Украине нашли тысячи взрывоопасных предметов после пожара на военном складе

В государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины сообщили о том, что в районе шестого арсенала Министерства обороны под Ичней в Черниговской области обнаружили 2261 взрывоопасный предмет за минувшие сутки, всего было найдено более 13 тысяч подобных объектов, передает УНН.

«Изъято более 13 тыс. 262 взрывоопасных предмета (за сутки - 2 тыс. 261), отработано 290 сообщений населения о обнаружения боеприпасов (за сутки - 1)», — рассказали в ГСЧС.

Отмечается, что 16-километровую зону загрязнения удалось уменьшить до 10-метровой.