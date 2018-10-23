Россия предупредила о последствиях подрыва Договора об открытом небе

Российская делегация в Консультативной комиссии по открытому небу (ККОН) предупредила о негативных последствиях подрыва Договора об открытом небе (ДОН), передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление комиссии.

В документе отмечается, что Россия могла бы прожить и без полетов по ДОН, но продолжение «бесполетного периода» в конечном итоге привело бы не просто к подрыву его жизнеспособности, а к утрате одной из опор европейской безопасности, к росту взаимного недоверия и опасной эскалации военно-политической напряженности.

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«Если наши оппоненты хотят добиться именно такого результата, то ответственность за него ляжет на них», — говорится в заявлении.

В комиссии добавили, что «кто-то рассчитывал окончательно развалить ДОН или, по крайней мере, надолго его «заморозить», однако российская сторона не позволила этого сделать.

Ранее сообщалось, что США заблокировали полеты российского Ту-214 по Договору по открытому небу.