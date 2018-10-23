Defense News узнало подробности создания новых космических сил США

В состав шестой ветви ВВС США — космических сил — войдут сотрудники военно-воздушных сил, военно-морского флота, армии, но не войдет представительство национального управления воздушно-космической разведки, согласно первоначальному плану Пентагона, пишет Defense News.

Издание получило копию 13-страничного документа из Пентагона, который будет доработан в ближайшие месяцы, а после — в феврале — направлен для рассмотрения в конгресс США вместе с бюджетным оборонным планом на 2020 год. Тем не менее, проект плана дает представление о подходе к созданию новой ветви ВВС США — шаг, на который в США не решались с 1947 года. Помимо этого, издание отмечает расхождение во мнениях среди высокопоставленных чиновников Пентагона о том, как сформировать новую структуру.

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Как сообщает издание, операции, которые «косвенно связаны с космосом», в том числе ядерные межконтинентальные ракеты, кибероперации и общие элементы противоракетной обороны, не войдут в компетенцию космических войск, по крайней мере, на начальном этапе.

В сентябре сообщалось, что для создания новой ветви ВВС потребуется 13 тыс. человек. В проекте предложения Пентагона о создании космических сил упоминается гибкая модель штаб-квартиры, однако не приводятся какие-либо цифры, добавляет издание.