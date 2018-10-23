Болтон рассказал о встрече с Шойгу

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон рассказал о встрече с министром обороны России Сергеем Шойгу. Об этом сообщает РИА «Новости».

Встреча прошла во вторник, 23 октября, в ходе визита советника в Москву. По словам Болтона, переговоры были интересными.

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«У нас был очень продуктивный разговор с министром обороны Шойгу, который длился порядка часа-полутора часов», — сказал Болтон.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал темы переговоров главы государства Владимира Путина и Болтона.