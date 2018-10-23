Американская делегация посетила Донбасс

Американская делегация, возглавляемая послом США на Украине Мари Йованович, посетила Донбасс. Об этом сообщается на странице штаба операции Объединенных сил в фейсбуке.

В тексте сообщения Донбасс не упоминается, он назван «районом проведение операции Объединенных сил».

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«Командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев провел рабочую встречу с американской делегацией во главе с чрезвычайным и полномочным послом США в Украине госпожа Мари Йованович в рамках визита последних в район проведения операции Объединенных сил», — говорится в сообщении.

Как отмечается, Наев рассказал о ситуации в Донбассе и поблагодарил США за поддержку в борьбе против «российской агрессии».