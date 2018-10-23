National Interest оценил российский ЗРК С-400

Российский зенитно-ракетный комплекс С-400 «Триумф» представляет собой более «гибкую» систему противовоздушной обороны, в отличие от своего раннего варианта — ЗРК С-300, пишет американский журнал The National Interest.

Разработка ЗРК С-300 началась еще в 1960-х годах, отмечает издание. На вооружение комплексы С-300 были приняты в 1978 году, после этого системы постоянно совершенствовались, говорится в материале.

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Так, новые радиолокационные станции позволяют применять С-400 практически против всех воздушных целей, пишет журнал. Еще одним преимуществом С-400 является возможность использования четырех типов ракет с разными габаритами и спектром возможностей, что позволяет системе самостоятельно сформировать большую часть эшелонированной обороны. При этом С-400 может использовать ракеты, использованные на более ранних вариантах С-300. Все это делает российскую систему «Триумф» более гибкой системой, заключает издание.

Помимо этого, у С-400 значительно увеличен диапазон действия. Так, дальность обнаружения воздушных целей составляет 240 км. Еще одними из важных характеристик «Триумфа» являются его многоканальность, способность перехвата баллистических ракет и модульные конструкции, отмечается в материале.