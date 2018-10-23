В зоне поиска пропавшей подлодки «Сан-Хуан» нашли новые объекты

Обнаружены два новых объекта, которые могут оказаться частями пропавшей в прошлом году подлодки «Сан-Хуан» ВМС Аргентины. Об этом сообщает издание Clarin.

В настоящий момент поисками субмарины занимается американская компания Ocean Infinity. Она уже обнаружила 18 потенциально интересных объектов, однако все они оказались либо образованиями горных пород, либо обломками рыбацких лодок.

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Однако объекты 19 и 20 привлекли особенное внимание, подчеркивает издание. Им обоим присвоена категория «высокая степень вероятности совпадения».

7 сентября этого года в Аргентине возобновили поиск подлодки «Сан-Хуан».