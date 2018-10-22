Патрушев и Болтон обсудили продления договора СНВ еще на пять лет

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон обсудили вопрос продления договора об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), передает РИА «Новости».

«В ходе переговоров также состоялся обмен мнениями по вопросам, связанным с продлением срока действия Договора между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений после 2021 года еще на пять лет», — отмечается в сообщении.

Ранее Патрушев на встрече с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном заявил о важности сохранения договора о ракетах средней и малой дальности.