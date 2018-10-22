В ЕС призвали США задуматься о последствиях выхода из ДРСМД

В ЕС ожидают, что США задумаются о последствиях выхода из договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) для собственной безопасности и безопасности союзников. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на европейскую дипслужбу.

В заявлении также отмечается, что в ЕС надеются на предметный и прозрачный ответ России «на серьезные опасения относительно соблюдения договора».

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«Мир не нуждается в новой гонке вооружений, которая никому не принесла бы пользы, а наоборот, принесла бы еще большую нестабильность», — говорится в документе.

Ранее глава МИД Украины Павел Климкин отреагировал на заявление президента США Дональда Трампа о намерении выйти из ДРСМД.