В Кремле пообещали США ответные меры в случае слома ДРСМД

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал о последствиях, к которым приведет выход Соединенных Штатов из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), передает РИА «Новости».

По словам Пескова, «слом договора» вынудит российскую сторону принимать меры для обеспечения собственной безопасности. Он пояснил, что выход из соглашения предполагает, что в дальнейшем американская сторона будет заниматься разработкой ракет, что приведет к тому, что России и другим странам придется отвечать, восстанавливая баланс в этой сфере.

Реклама

«Путин всегда говорил, что слом этого документа — он нанесет вред… общемировой безопасности и стабильности», — заявил Песков.

Ранее Макрон напомнил Трампу о важности ДРСМД для Европы.