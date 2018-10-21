После четырех дней, прошедших с палестинского ракетного обстрела, Израиль возобновил работу пунктов пропуска с сектором Газа, сообщили представители властей анклава, передает РИА «Новости».

«Израильская сторона сообщила нам, что с воскресение открывает КПП «Эрез» и «Керем-Шалом» для работы в нормальном режиме», — заявили в комитете по гражданским делам сектора Газа.

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Отмечается, что переход «Керем-Шалом» предназначен для транспортировки коммерческих и гуманитарных грузов, а «Эрез» - для прохода людей. Они были закрыты в ответ на ракетный обстрел города Беер-Шеве.

Ранее сообщалось о столкновении нескольких тысяч палестинцев с армией Израиля на границе с Газой.