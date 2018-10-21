СМИ Украины заявили о возвращении «мощнейшего» корабля в Азовское море

После технического обслуживания украинский пограничный сторожевой корабль проекта 205П BG-32 «Донбасс» вернется в Азовское море. Об этом сообщает национальный информационный портал «Тиск» в своем фейсбуке.

На портале подчеркнули, что данный корабль является «одной из самых мощных единиц украинских военных сил» в регионе.

Реклама

Отмечается, что в ходе ремонтных работ корабль был покрашен, на подводной части корпуса были установлены протекторы, а также было произведено обслуживание винтов, рулевых механизмов и других систем «Донбасса».

Пограничный сторожевой корабль ПСКР-705 (проект 205П «Тарантул») спустили на воду в Ленинграде в 1982 году. До 1992 года он находился в распоряжении погранвойск КГБ СССР, а после стал частью Морской охраны Государственной пограничной службы Украины. В 1995 году он получил название «Донбасс», а спустя четыре года бортовой номер корабля был изменен на BG32.

Ранее сообщалось, что Украина усилила флот в Азовском море самым большим кораблем охраны.