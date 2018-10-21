СМИ: Украина потеряла около 40% всех боеприпасов из-за взрывов на военных складах

По подсчетам журналистов газеты «Зеркало недели», за последние полтора года Украина потеряла примерно 40% от всего боезапаса из-за взрывов на военных складах.

По данным издания, за этот период было уничтожено 210 тыс. т боеприпасов всех типов. Отмечается, что среди них были как пистолетные патроны, так и баллистические ракеты «Точка-У». При этом подчеркивается, что за годы военной операции в Донбассе украинская армия потратила 70 тыс. т боеприпасов.

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«Наши потери на сгоревших складах в три раза превышают затраты на боеприпасы во время войны», — отметили в издании.

Автор статьи Юрий Бутусов добавил, что покупка западных боеприпасов взамен утраченных обойдется в «сотни миллионов долларов». По его мнению, страна в данный момент не располагает такими ресурсами и не сможет возместить потери «в ближайшее время».

Ранее сообщалось, что в Черниговской области произошел пожар на складе боеприпасов. Отмечалось, что там находилось 69,5 тыс. т боеприпасов.