США спустили на воду две ударные атомные подлодки

Соединенные Штаты завершили строительство двух новейших ударных атомных субмарин SSN-791 «Дэлавер» и SSN-792 «Вермонт», которые несут крылатые ракеты «Томагавк». Подлодки спущены на воду, сообщает пресс-служба американских военно-морских сил.

Обе подлодки относятся к классу «Вирджиния» — так называется головная лодка серии, которая была спущена на воду в 1998 году. «Дэлавер» спустили на воду на верфи в Ньюпорт-Ньюс в штате Вирджиния, а «Вермонт» — в Гортоне штата Коннектикут.

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SSN-791 и SSN-792 оснащены современным радиоэлектронным оборудованием, малошумны, а также несут 12 крылатых ракет «Томагавк», которые могут быть оснащены ядерной боеголовкой. Данные ракеты могут нанести удары по кораблям и наземным сооружениям, а также предназначены для борьбы с другими подлодками.

Ранее журнал The National Interest оценил шансы российской АПЛ К-560 «Северодвинск» в бою с новой американской подлодкой типа «Вирджиния» Block III.