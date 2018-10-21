Германия не будет поставлять оружие Саудовской Аравии до конца следствия по Хашукджи

Новый глава МИД Германии Хайко Маас AP

Немецкий министр иностранных дел Хайко Маас заявил, что Германия не видит оснований поставлять оружие Эр-Рияду до конца расследования убийства журналиста Джамаля Хашукджи. Об этом он сказал в эфире телеканала ARD.

«Нет оснований для позитивного решения по поставкам оружия в Саудовскую Аравию», — заявил министр.

Реклама

Он также отметил, что отменил свой визит на форум в Эр-Рияде. При этом Маас не дал однозначного ответа, стоит ли главе Siemens также отказаться от участия в экономическом форуме.

Ранее в Турции пообещали опубликовать доказательства по делу об убийстве Хашукджи.