Германия не будет поставлять оружие Саудовской Аравии до конца следствия по Хашукджи

Немецкий министр иностранных дел Хайко Маас заявил, что Германия не видит оснований поставлять оружие Эр-Рияду до конца расследования убийства журналиста Джамаля Хашукджи. Об этом он сказал в эфире телеканала ARD.

«Нет оснований для позитивного решения по поставкам оружия в Саудовскую Аравию», — заявил министр.

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Он также отметил, что отменил свой визит на форум в Эр-Рияде. При этом Маас не дал однозначного ответа, стоит ли главе Siemens также отказаться от участия в экономическом форуме.

Ранее в Турции пообещали опубликовать доказательства по делу об убийстве Хашукджи.