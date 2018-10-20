Установлено местонахождение фрагментов тел летчиков после крушения Л-39

Минобороны установило местонахождение фрагментов тел летчиков разбившегося самолета Л-39, передает РИА «Новости».

В ведомстве пояснили, что были установлены места нахождения фрагментов тел обоих погибших летчиков.

Сотрудники ведомства извлекли найденные фрагменты из воды.

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Также сообщалось, что для подъема крупных обломков фюзеляжа самолета в район проведения операции направлен аварийно-спасательный катер Черноморского флота, оборудованный подъемным механизмом.

В четверг, 18 октября, стало известно, что самолет Л-39 разбился в районе населенного пункта Должанская Краснодарского края.