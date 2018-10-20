Дамаск призвал ООН расследовать гибель 60 человек при авиаударе коалиции

МИД Сирии потребовал от ООН расследовать инцидент с гибелью 60 человек в результате авиаудара коалиции во главе с США в провинции Дейр-эз-Зор, передает РИА «Новости».

Кроме того, ведомство обвинило страны коалиции в нарушении международного права.

«Совершенное коалицией преступление вновь доказывает пренебрежение ее стран по отношению к международному праву и отсутствие у этих стран каких-либо моральных ценностей», — говорится в письме сирийского МИДа к генсеку ООН.

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МИД потребовал провести независимое расследование авиаудара и предпринять меры по недопущению таких инцидентов.

В результате авиаудара коалиции во главе с США в Сирии погибли 62 мирных жителя.