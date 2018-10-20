Источник: на месте крушения Л-39 нашли фрагменты тела
На месте крушения учебного самолета Л-39 Минобороны России в Азовском море обнаружили фрагменты тела. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиационных кругах.
По словам источника, были обнаружены два фрагмента тела, а также около 50 фрагментов самолета. В настоящий момент поисковые работы продолжаются.
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Ранее в Минобороны опровергли сообщения об обнаружении живым одного из летчиков Л-39.
В четверг, 18 октября, стало известно, что самолет Л-39 разбился в районе населенного пункта Должанская Краснодарского края.