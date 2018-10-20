National Interest назвал российский автомат одним из самых опасных в мире

Портал National Interest включил российский автомат АК-74М в список наиболее опасных винтовок мира.

Портал отмечает, что автомат был разработан в 1970-х годах в качестве замены АК-47. Основное различие заключалось в использовании более легких 5,45-миллиметровых боеприпасов.

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Кроме АК-74М в список вошли английская винтовка SA80A2, американский карабин М4, французский FAMAS и немецкий HK416.

Ранее National Interest назвал китайский истребитель J-15 «недоразвитой версией» российского Су-33.