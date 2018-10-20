Источник подтвердил решение США выйти из ДРСМД
Источник в администрации президента Соединенных Штатов Дональда Трампа подтвердил, что на будущей неделе советник по нацбезопасности Джон Болтон уведомит Россию намерении американской стороны выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом сообщает Fox News.
По словам источника, США вместе со своими союзниками пытались вернуть Россию к транспарентному соблюдению соглашения в полном объеме.
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«Несмотря на наши возражения, Россия продолжает производить и принимать на вооружение запрещенные [договором] крылатые ракеты и игнорирует призывы к прозрачности», — пояснил источник.
Ранее СМИ сообщили, что Болтон настаивает на выходе США из ДРСМД.