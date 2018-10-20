National Interest назвал китайский J-15 «недоразвитой версией» российского Су-33

Журнал The National Interest сравнил характеристики российского истребителя Су-33 и его китайского аналога J-15.

По мнению эксперта издания Чарли Гао, российский военный самолет превосходит китайский по мощности двигателя и надежности. При этом J-15, несмотря на современную конструкцию с новым эргономичным дизайном, является «недоразвитой версией» Су-33.

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Как отмечается, в Китае создали истребители на основе российского Т-10K. Среди недостатков J-15 названы «отсталые отечественные двигатели WS-10», и меньшее, чем у западных аналогов, количество топлива и оружия, которое можно перевозить на борту. Подчеркивается, что российскому истребителю тоже нужна модернизация.

Ранее NationaI Interest назвал Су-35 лучшим российским истребителем.