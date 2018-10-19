В Минобороны отреагировали на сообщения об обнаружении живым летчика Л-39

В Минобороны России опровергли информацию о том, что один из летчиков потерпевшего крушение на Кубани самолета Л-39 найден живым. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что поисковая операция в районе места крушения самолета будет продолжена с наступлением светлого времени суток.

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«К сожалению, появившаяся информация о якобы обнаружении живым одного из летчиков самолета Л-39, разбившегося у побережья Должанской косы 18 октября, недостоверна», — говорится в сообщении.

Ранее источник сообщил о вероятной гибели пилотов разбившегося на Кубани учебного самолета Л-39.

В четверг, 18 октября, стало известно, что самолет Л-39 разбился в районе населенного пункта Должанская Краснодарского края. Позднее появились сведения, что летчики воздушного судна катапультировались.