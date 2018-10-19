Пентагон ответил на сообщения об ударах по мирным жителям в Сирии

Представитель Центрального командования США прокомментировал сообщения, что коалиция нанесла удары по домам мирных жителей в сирийской провинции Дейр эз-Зор, передает RT.

В командовании отметили, что получили сообщения о возможном инциденте на северо-востоке Сирии.

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«Инцидент расследуется и мы выпустим более подробную информацию в соответствующее время. Демократические силы Сирии (SDF) — партнер (коалиции) по уничтожению ИГ (организация запрещена в России) и мы продолжим поддерживать их, потому что они освобождают последний оплот ИГ в долине среднего Евфрата», — говорится в ответе Центрального командования.

Ранее сирийский военный источник сообщил о том, что возглавляемая США коалиция по борьбе с терроризмом нанесла авиаудар по домам мирных жителей в Сирии.

«Исламское государство» - террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.