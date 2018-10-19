Шойгу рассказал об одном из лучших периодов в отношениях России и Китая

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что отношения России и Китая находятся на подъеме, страны активно сотрудничают в многосторонних форматах, показывают пример ответственного подхода к решению международных проблем, передает РИА «Новости».

Данное заявление Шойгу сделал в ходе встречи с заместителем председателя Центрального военного совета КНР генерал-полковником Чжан Юся.

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«В настоящий момент российско-китайские отношения переживают один из лучших периодов за всю их историю», — сказал Шойгу.

Он отметил, что динамичное взаимодействие в военной и военно-технической областях являются свидетельством особой степени политического доверия между странами.

«Намерены полностью реализовать имеющиеся договоренности в сфере военно-технического сотрудничества», — добавил Шойгу.

По словам главы Минобороны, данная встреча предоставила им возможность обсудить наиболее актуальные вопросы, в числе которых Шойгу упомянул ситуацию на Ближнем Востоке, в Сирии, Ливии и других регионах.

Ранее сообщалось, что в Пентагоне усомнились в возможности создания военного союза России и Китая.