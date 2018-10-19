Во Франции при аварии на корабле с вертолетом пострадали четыре моряка

На борту французского десантного корабля Dixmude произошла авария с участием вертолета, в результате которой четверо моряков получили ранения. Об этом говорится на официальном сайте минобороны Франции.

Как отмечается, пострадавшие моряки находились на взлетной палубе корабля, экипаж вертолета смог своевременно покинуть воздушное судно.

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Сообщается, что в результате аварии пострадали четыре человека, состояние одного из них оценивается как тяжелое.

По имеющимся данным, инцидент произошел в ходе учебной тренировки в 130 км от города Дюнкерка.

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