Источник: летчики упавшего на Кубани Л-39 катапультировались

Летчикам учебного самолета Л-39, потерпевшего крушение на Кубани, удалось катапультироваться. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Это учебный самолет, там были летчик и штурман, они катапультировались», — сказал источник.

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Отмечается, что сейчас на месте предполагаемого крушения самолета ведутся поиски.

Ранее в Минобороны назвали предварительную причину крушения учебного Л-39 на Кубани.