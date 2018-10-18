Источник: коалиция США нанесла удар по мирным жителям в Сирии

Сирийский военный источник сообщил о том, что возглавляемая США коалиция по борьбе с терроризмом нанесла авиаудар по домам мирных жителей в Сирии, передает РИА «Новости».

«Да, такое случилось и сегодня, авиация коалиции постоянно бомбит дома невинных мирных жителей, помогая тем самым боевикам «Исламского государства» (организация запрещена в России), — сказал источник.

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По его словам, коалиция нанесла удар в селении ас-Суса в Дейр-эз-Зоре.

Ранее сообщалось, что США нанесли ошибочный удар по курдам в Сирии.

«Исламское государство» - террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России