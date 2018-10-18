Клинцевич призвал США отказаться от идеи превентивного ядерного удара

Российский сенатор Франц Клинцевич призвал США отказаться от возможности опережающего ядерного удара. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что после слов президента России Владимира Путина о том, что российская сторона не станет наносить превентивный удар, любые спекуляции на эту тему «должны приказать долго жить».

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«Сейчас мир больше всего нуждается в определенности. Пока же американская ядерная доктрина допускает при определенных обстоятельствах нанесение превентивного ядерного удара, и это не может не беспокоить», — добавил Клинцевич.

Ранее Путин отверг возможность нанесения Россией превентивного ядерного удара.