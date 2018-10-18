СМИ: США могут передать Украине неиспользуемые фрегаты

Военный атташе посольства США в Киеве предложил передать украинским ВМС старые американские фрегаты типа Oliver Hazard Perry. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на «Украинский милитаристский портал».

В материале подчеркивается, что корабли смогут «значительно повысить обороноспособность Украины» в Черном и Азовском морях. Передача фрегатов может быть осуществлена в рамках программы по продаже другим государствам неиспользуемого имущества армии США.

Ранее сообщалось, что США передали ВМС Украины два списанных катера класса «Айленд».