CNN: Россия модернизирует ядерные объекты под Калининградом

Россия модернизирует четыре военных объекта в Калининграде. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на спутниковые изображения, опубликованные ImageSat International.

По данным телеканала, аналитики считают по крайней мере один из этих объектов бункером для хранения ядерного оружия. На еще одном комплекте изображений видны работы по постройке по меньшей мере 40 новых бункеров вблизи Приморска.

Кроме того, как отмечает телеканал, на спутниковых снимках видны модернизационные работы в Черняховске, где располагается 152-я ракетная бригада ВВС России.