Россия не даст согласия на учения Киева и НАТО в Азовском море

Глава МИД России Сергей Лавров заявил о невозможности провести учения Украины и НАТО в Азовском море, передает RT.

Он пояснил, что для проведения учений и прохода кораблей необходимо согласие России.

По его словам, действия НАТО у российских границ носят провокационный характер.

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«Сейчас Украина хочет зазвать натовские учения в Азовское море, но туда уже нельзя будет пройти, потому что наш договор с Украиной требует обоюдного согласия для прохода военных кораблей в Азовское море», — сказал Лавров.

Ранее в МИД России заявили, что НАТО уклоняется от восстановления нормальных контактов с Россией.