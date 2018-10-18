Уганда хочет закупить российские системы ПВО

Йовери Кагута Мусевени, президент Уганды Stringer/AP

Президент Уганды Йовери Мусевени заявил о желании закупить российские системы ПВО, передает РИА «Новости».

«У нас уже есть такие системы. И нам нужно больше», — сказал Мусевени.

Ранее сообщалось, что Уганда обсуждает с Россией строительство атомной электростанции.