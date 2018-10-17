Источник: европейцы попали в плен ИГ в Сирии

Граждане стран Западной Европы и других государств находятся в плену террористической организации «Исламское государство» (организация запрещена в России) (ИГ), передает РИА «Новости» со ссылкой на военно-дипломатический источник.

По его словам, курдские формирования при поддержке коалиции во главе с США безуспешно наступают на террористов ИГ, но на самом деле это лишь оправдание для военного присутствия Соединенных Штатов в Сирии.

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«Стоит особо отметить, что среди заложников ИГ в этом районе находятся уже более 750 человек, в том числе граждане западноевропейских и других государств», — сообщил военно-дипломатический источник.

Он подчеркнул, что террористы «устанавливают свои правила игры в Заевфратье», выдвигают ультиматумы по освобождению союзников, требуют контроля над новыми территориями на востоке Евфрата.

«А в качестве рычага давления ежедневно расстреливают своих пленников», — добавил источник.

Ранее сообщалось, что в Сирии террористы ИГ захватили в плен 130 семей.

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.