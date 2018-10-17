Минобороны анонсировало поставку еще одного полкового комплекта С-400

В департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны сообщили о том, что Воздушно-космические силы России должны будут получить еще один полковой комплект зенитно-ракетного комплекса С-400, передает РИА «Новости».

«В ближайшее время ожидается поставка еще одного полкового комплекта данного комплекса, а также три дивизионных комплекта ЗРПК «Панцирь-С», поставляемых согласно гособоронзаказа-2018», — сообщили в Минобороны.

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Отмечается, что до конца текущего года доля современного вооружения и военной техники в зенитных ракетных войсках ВКС достигнет 70%.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил о наличии у России новейших комплексов С-600 и С-700.