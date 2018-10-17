Россия и Монголия проведут учения в честь 80-летия победы при Халхин-Голе

Глава МИД Монголии Дамдин Цогтбаатар сообщил, Россия и Монголия проведут совместные военные учения, приуроченные к 80-летию победы в битве при Халхин-Голе, передает РИА «Новости».

По имеющимся данным, учения состоятся в 2019 году в аймаке (регионе) Дорнод на востоке Монголии.

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«Это очень важная дата для независимости и суверенитета Монголии, это была очень успешная военная кампания, которую вели обе страны… Таким образом, для нас это хорошая дата, чтобы провести совместные военные учения», — сказал Цогтбаатар.

Он также подчеркнул, что у России и Монголии долгая история военного сотрудничества, поэтому проведение совместных учений является «естественным».

Бои при Халкин-Голе — локальный вооруженный конфликт на востоке Монголии, продолжавшийся с весны по осень 1939 года, между СССР и Монголией с одной стороны и Японией и Маньчжоу-го — с другой.

Ранее сообщалось, что в Бурятии стартовали российско-монгольские военные учения.