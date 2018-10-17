NationaI Interest назвал Су-35 лучшим российским истребителем

Маневренность российского самолета Су-35 делает его непревзойденным истребителем, пишет The National Interest.

National Interest называет Cу-35 лучшим российским истребителем авиационного превосходства, который в настоящее время состоит на вооружении России. Помимо этого, боевой самолет является вершиной разработки реактивного истребителя четвертого поколения, пишет издание.

Реклама

Он останется таким, пока в России не будет введен в серийное производство малозаметный истребитель пятого поколения ПАК ФА (Су-57), говорится в материале.

По своим характеристикам Су-35 сравнялся с западными аналогами, такими как американский F-15 Eagle, добавляет журнал. В то время, как Су-35 может успешно справиться с американским F-15, французским Rafale или испанским Eurofighter, под большим сомнением остаются его способности соперничать с истребителями пятого поколения с технологией малозаметности — F-22 и F-35. Тем не менее, cкорость полета Су-35 и большая грузоподъемность предполагает, что российский боевой самолет может вести бой за пределами зоны видимости, говорится в материале.